Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
11 сент. 1997, 23:00 МСК
11.09.1997, 23:00 МСК
четверг
Составы