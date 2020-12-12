Ротор - Динамо: 29 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1

Ротор - Динамо: 29 августа 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Ставрополь
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
29 авг. 1992, 23:00 МСК
29.08.1992, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Динамо
мин
15
Зюзин
Максим Зюзин
88
Галыш
Виталий Галыш
8
Чернышев
Сергей Чернышев
2
Ионов
Илья Ионов
13
Семякин
Роман Семякин
1
Книга
Денис Книга
23
Борисов
Михаил Борисов
69
Васенин
Денис Васенин
Запасные
7
Курачинов
Азамат Курачинов
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

09.08.1994 09 авг. 1994 вт 23:00
Динамо
0 : 0
Ротор
09.08.1994 09 авг. 1994 вт 23:00
Динамо
0
Ротор
0
23.04.1994 23 апр. 1994 сб 23:00
Ротор
1 : 1
Динамо
23.04.1994 23 апр. 1994 сб 23:00
Ротор
1
Динамо
1
23.07.1993 23 июля 1993 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Динамо
23.07.1993 23 июля 1993 пт 23:00
Ротор
2
Динамо
1
02.04.1993 02 апр. 1993 пт 23:00
Динамо
1 : 0
Ротор
02.04.1993 02 апр. 1993 пт 23:00
Динамо
1
Ротор
0
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Динамо
4 : 2
Ротор
03.10.1992 03 окт. 1992 сб -:-
Динамо
4
Ротор
2
29.08.1992 29 авг. 1992 сб 23:00
Ротор
2 : 1
Динамо
29.08.1992 29 авг. 1992 сб 23:00
Ротор
2
Динамо
1

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