Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
18 мая 2001, 23:00 МСК
18.05.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы