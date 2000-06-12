Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:4
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
11 июня 2000, 23:00 МСК
11.06.2000, 23:00 МСК
воскресенье
Составы