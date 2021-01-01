Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
25 мая 1994, 23:00 МСК
25.05.1994, 23:00 МСК
среда
Составы