Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
23 сент. 1993, 23:00 МСК
23.09.1993, 23:00 МСК
четверг
Составы