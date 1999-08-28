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РПЛ
Ротор VS ЦСКА
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Ротор - ЦСКА: 27 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Ротор - ЦСКА: 27 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
27 авг. 1999, 23:00 МСК
27.08.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
42
Щенников
Георгий Щенников
5
Васин
Виктор Васин
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
8
Влашич
Никола Влашич
9
Чалов
Федор Чалов
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
27
Гогуа
Седрик Гогуа
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
89
Кучаев
Константин Кучаев
-
49
Бийол
Яка Бийол
-
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0
ЦСКА
1
19.08.2004
19 авг. 2004
чт
23:00
ЦСКА
3 : 0
Ротор
19.08.2004
19 авг. 2004
чт
23:00
ЦСКА
3
Ротор
0
30.04.2004
30 апр. 2004
пт
23:00
Ротор
1 : 3
ЦСКА
30.04.2004
30 апр. 2004
пт
23:00
Ротор
1
ЦСКА
3
24.10.2003
24 окт. 2003
пт
23:00
ЦСКА
3 : 0
Ротор
24.10.2003
24 окт. 2003
пт
23:00
ЦСКА
3
Ротор
0
22.03.2003
22 марта 2003
сб
-:-
Ротор
1 : 2
ЦСКА
22.03.2003
22 марта 2003
сб
-:-
Ротор
1
ЦСКА
2
16.08.2002
16 авг. 2002
пт
23:00
Ротор
0 : 1
ЦСКА
16.08.2002
16 авг. 2002
пт
23:00
Ротор
0
ЦСКА
1
28.04.2002
28 апр. 2002
вс
23:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
28.04.2002
28 апр. 2002
вс
23:00
ЦСКА
2
Ротор
0
27.07.2001
27 июля 2001
пт
23:00
ЦСКА
2 : 1
Ротор
27.07.2001
27 июля 2001
пт
23:00
ЦСКА
2
Ротор
1
13.04.2001
13 апр. 2001
пт
23:00
Ротор
1 : 1
ЦСКА
13.04.2001
13 апр. 2001
пт
23:00
Ротор
1
ЦСКА
1
25.08.2000
25 авг. 2000
пт
23:00
ЦСКА
1 : 1
Ротор
25.08.2000
25 авг. 2000
пт
23:00
ЦСКА
1
Ротор
1
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Ротор
0 : 1
ЦСКА
16.05.2000
16 мая 2000
вт
23:00
Ротор
0
ЦСКА
1
27.08.1999
27 авг. 1999
пт
23:00
Ротор
1 : 1
ЦСКА
27.08.1999
27 авг. 1999
пт
23:00
Ротор
1
ЦСКА
1
21.05.1999
21 мая 1999
пт
23:00
ЦСКА
5 : 1
Ротор
21.05.1999
21 мая 1999
пт
23:00
ЦСКА
5
Ротор
1
24.10.1998
24 окт. 1998
сб
23:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
24.10.1998
24 окт. 1998
сб
23:00
ЦСКА
2
Ротор
0
23.06.1998
23 июня 1998
вт
23:00
Ротор
0 : 0
ЦСКА
23.06.1998
23 июня 1998
вт
23:00
Ротор
0
ЦСКА
0
29.07.1997
29 июля 1997
вт
23:00
ЦСКА
0 : 2
Ротор
29.07.1997
29 июля 1997
вт
23:00
ЦСКА
0
Ротор
2
01.04.1997
01 апр. 1997
вт
23:00
Ротор
1 : 0
ЦСКА
01.04.1997
01 апр. 1997
вт
23:00
Ротор
1
ЦСКА
0
23.07.1996
23 июля 1996
вт
23:00
ЦСКА
1 : 0
Ротор
23.07.1996
23 июля 1996
вт
23:00
ЦСКА
1
Ротор
0
02.03.1996
02 марта 1996
сб
-:-
Ротор
2 : 0
ЦСКА
02.03.1996
02 марта 1996
сб
-:-
Ротор
2
ЦСКА
0
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Ротор
2 : 2
ЦСКА
29.08.1995
29 авг. 1995
вт
23:00
Ротор
2
ЦСКА
2
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