Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 1998, 23:00 МСК
23.06.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы