Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
21 марта 1993, -:- МСК
21.03.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы