Матч завершен
Ротор
Волгоград
5:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
28 мая 1999, 23:00 МСК
28.05.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы