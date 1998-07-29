Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
28 июля 1998, 23:00 МСК
28.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы