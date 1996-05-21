Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
20 мая 1996, 23:00 МСК
20.05.1996, 23:00 МСК
понедельник
Составы