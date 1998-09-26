Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
25 сент. 1998, 23:00 МСК
25.09.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы