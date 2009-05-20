Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1
Матч завершен
Анжи-2
Махачкала
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
19 мая 2009, 23:00 МСК
19.05.2009, 23:00 МСК
вторник
Составы