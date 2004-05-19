Ротор - Амкар: 18 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:2

Ротор - Амкар: 18 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
18 мая 2004, 23:00 МСК
18.05.2004, 23:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

14.08.2004 14 авг. 2004 сб 23:00
Амкар
1 : 1
Ротор
14.08.2004 14 авг. 2004 сб 23:00
Амкар
1
Ротор
1
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Ротор
2 : 2
Амкар
18.05.2004 18 мая 2004 вт 23:00
Ротор
2
Амкар
2

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