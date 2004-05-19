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Ротор VS Амкар
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Ротор - Амкар: 18 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:2
Ротор - Амкар: 18 мая 2004 смотреть онлайн
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
18 мая 2004, 23:00 МСК
18.05.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
0
Гаал
Миклош Гаал
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
0
Сираков
Захари Сираков
0
Жиляев
Николай Жиляев
0
Дринчич
Никола Дринчич
0
Новакович
Митар Новакович
0
Пеев
Георги Пеев
0
Кушев
Мартин Кушев
0
Волков
Сергей Волков
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
14.08.2004
14 авг. 2004
сб
23:00
Амкар
1 : 1
Ротор
14.08.2004
14 авг. 2004
сб
23:00
Амкар
1
Ротор
1
18.05.2004
18 мая 2004
вт
23:00
Ротор
2 : 2
Амкар
18.05.2004
18 мая 2004
вт
23:00
Ротор
2
Амкар
2
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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08 марта, 19:50
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Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
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Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32