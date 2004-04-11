Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
10 апр. 2004, 23:00 МСК
10.04.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы