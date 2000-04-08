Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
7 апр. 2000, 23:00 МСК
7.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы