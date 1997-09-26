Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
25 сент. 1997, 23:00 МСК
25.09.1997, 23:00 МСК
четверг
Составы