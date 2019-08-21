Ротор - Алания: 20 апреля 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0

Ротор - Алания: 20 апреля 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
20 апр. 1993, 23:00 МСК
20.04.1993, 23:00 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

21.08.2019 21 авг. 2019 ср 16:00
Алания
2 : 1
Ротор
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 16:00
Алания
2
Ротор
1
01.10.2004 01 окт. 2004 пт 23:00
Алания
1 : 1
Ротор
01.10.2004 01 окт. 2004 пт 23:00
Алания
1
Ротор
1
10.04.2004 10 апр. 2004 сб 23:00
Ротор
0 : 1
Алания
10.04.2004 10 апр. 2004 сб 23:00
Ротор
0
Алания
1
17.10.2003 17 окт. 2003 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Алания
17.10.2003 17 окт. 2003 пт 23:00
Ротор
2
Алания
1
05.04.2003 05 апр. 2003 сб 23:00
Алания
1 : 0
Ротор
05.04.2003 05 апр. 2003 сб 23:00
Алания
1
Ротор
0
17.11.2002 17 нояб. 2002 вс -:-
Алания
0 : 1
Ротор
17.11.2002 17 нояб. 2002 вс -:-
Алания
0
Ротор
1
12.04.2002 12 апр. 2002 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Алания
12.04.2002 12 апр. 2002 пт 23:00
Ротор
2
Алания
1
08.10.2001 08 окт. 2001 пн 23:00
Ротор
3 : 0
Алания
08.10.2001 08 окт. 2001 пн 23:00
Ротор
3
Алания
0
15.06.2001 15 июня 2001 пт 23:00
Алания
3 : 1
Ротор
15.06.2001 15 июня 2001 пт 23:00
Алания
3
Ротор
1
14.07.2000 14 июля 2000 пт 23:00
Алания
2 : 0
Ротор
14.07.2000 14 июля 2000 пт 23:00
Алания
2
Ротор
0
07.04.2000 07 апр. 2000 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Алания
07.04.2000 07 апр. 2000 пт 23:00
Ротор
2
Алания
1
20.07.1999 20 июля 1999 вт 23:00
Алания
3 : 0
Ротор
20.07.1999 20 июля 1999 вт 23:00
Алания
3
Ротор
0
16.04.1999 16 апр. 1999 пт 23:00
Ротор
0 : 2
Алания
16.04.1999 16 апр. 1999 пт 23:00
Ротор
0
Алания
2
29.08.1998 29 авг. 1998 сб 23:00
Алания
3 : 1
Ротор
29.08.1998 29 авг. 1998 сб 23:00
Алания
3
Ротор
1
12.05.1998 12 мая 1998 вт 23:00
Ротор
1 : 1
Алания
12.05.1998 12 мая 1998 вт 23:00
Ротор
1
Алания
1
25.09.1997 25 сент. 1997 чт 23:00
Ротор
1 : 0
Алания
25.09.1997 25 сент. 1997 чт 23:00
Ротор
1
Алания
0
30.05.1997 30 мая 1997 пт 23:00
Алания
3 : 2
Ротор
30.05.1997 30 мая 1997 пт 23:00
Алания
3
Ротор
2
01.10.1996 01 окт. 1996 вт 23:00
Алания
3 : 2
Ротор
01.10.1996 01 окт. 1996 вт 23:00
Алания
3
Ротор
2
17.05.1996 17 мая 1996 пт 23:00
Ротор
3 : 0
Алания
17.05.1996 17 мая 1996 пт 23:00
Ротор
3
Алания
0
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Ротор
1 : 1
Алания
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Ротор
1
Алания
1

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