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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Ротор VS Ахмат
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Ротор - Ахмат: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Ротор
Волгоград
-:-
Ротор - Ахмат: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
94
Тимофеев
Артем Тимофеев
23
Швец
Антон Швец
11
Исмаэл
Исмаэл
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
20
Нижич
Зоран Нижич
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
99
Садулаев
Лечи Садулаев
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
3
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Прошлые матчи
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
18:00
Ахмат
3
Ротор
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
«У «Зенита» все так – через жопу». Тренер «Ахмата» критикует судей в твиттере, а теперь набросил за обычный фол
#Юрий Нагайцев
13 марта, 23:12
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сказочный дебют 17-летнего игрока в старте «Динамо» – сначала заработал пенальти, а потом забил сам ✨
#Арсен Захарян
28 февраля, 18:37
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Зенит» прервал серию из четырех подряд ничейных матчей с «Ахматом»
1
13 марта, 18:32
1
«Зенит» разгромил «Ахмат». Отрыв от ЦСКА вырос до пяти очков
1
13 марта, 18:21
1
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35