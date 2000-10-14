Матч завершен
Ротор
Волгоград
3:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
13 окт. 2000, 23:00 МСК
13.10.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы