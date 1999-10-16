Ротор - Сатурн: 15 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1

Ротор - Сатурн: 15 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
15 окт. 1999, 23:00 МСК
15.10.1999, 23:00 МСК
пятница
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Прогнозы

Предварительный состав

Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

10.09.2004 10 сент. 2004 пт 23:00
Ротор
1 : 0
Сатурн
10.09.2004 10 сент. 2004 пт 23:00
Ротор
1
Сатурн
0
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Сатурн
2 : 0
Ротор
14.05.2004 14 мая 2004 пт 23:00
Сатурн
2
Ротор
0
01.08.2003 01 авг. 2003 пт 23:00
Ротор
0 : 1
Сатурн
01.08.2003 01 авг. 2003 пт 23:00
Ротор
0
Сатурн
1
10.06.2003 10 июня 2003 вт 23:00
Сатурн
4 : 1
Ротор
10.06.2003 10 июня 2003 вт 23:00
Сатурн
4
Ротор
1
02.11.2002 02 нояб. 2002 сб -:-
Сатурн
2 : 1
Ротор
02.11.2002 02 нояб. 2002 сб -:-
Сатурн
2
Ротор
1
30.03.2002 30 марта 2002 сб -:-
Ротор
1 : 1
Сатурн
30.03.2002 30 марта 2002 сб -:-
Ротор
1
Сатурн
1
17.08.2001 17 авг. 2001 пт 23:00
Сатурн
2 : 1
Ротор
17.08.2001 17 авг. 2001 пт 23:00
Сатурн
2
Ротор
1
04.05.2001 04 мая 2001 пт 23:00
Ротор
1 : 0
Сатурн
04.05.2001 04 мая 2001 пт 23:00
Ротор
1
Сатурн
0
13.10.2000 13 окт. 2000 пт 23:00
Ротор
3 : 0
Сатурн
13.10.2000 13 окт. 2000 пт 23:00
Ротор
3
Сатурн
0
17.06.2000 17 июня 2000 сб 23:00
Сатурн
2 : 0
Ротор
17.06.2000 17 июня 2000 сб 23:00
Сатурн
2
Ротор
0
15.10.1999 15 окт. 1999 пт 23:00
Ротор
1 : 1
Сатурн
15.10.1999 15 окт. 1999 пт 23:00
Ротор
1
Сатурн
1
26.06.1999 26 июня 1999 сб 23:00
Сатурн
1 : 0
Ротор
26.06.1999 26 июня 1999 сб 23:00
Сатурн
1
Ротор
0

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