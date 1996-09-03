Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
2 сент. 1996, 23:00 МСК
2.09.1996, 23:00 МСК
понедельник
Составы