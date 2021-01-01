Матч завершен
Ротор
Волгоград
4:1
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
8 сент. 1994, 23:00 МСК
8.09.1994, 23:00 МСК
четверг
Составы