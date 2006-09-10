Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
9 сент. 2006, 23:00 МСК
9.09.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы