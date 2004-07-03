Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
2 июля 2004, 23:00 МСК
2.07.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы