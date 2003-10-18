Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
17 окт. 2003, 23:00 МСК
17.10.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы