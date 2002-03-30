Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
30 марта 2002, -:- МСК
30.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы