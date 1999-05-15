Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
14 мая 1999, 23:00 МСК
14.05.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы