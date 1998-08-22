Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
21 авг. 1998, 23:00 МСК
21.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы