Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
17 окт. 1997, 23:00 МСК
17.10.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы