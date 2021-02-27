Ростов - Зенит: 01 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0

Ростов - Зенит: 01 мая 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
1 мая 1992, 23:00 МСК
1.05.1992, 23:00 МСК
пятница
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Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2
Ростов
2
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0
Зенит
2
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Ростов
1
Зенит
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6
Ростов
1
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Ростов
1
Зенит
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Зенит
2 : 0
Ростов
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 19:00
Зенит
2
Ростов
0
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 19:00
Ростов
3 : 1
Зенит
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 19:00
Ростов
3
Зенит
1
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
Ростов
0 : 0
Зенит
11.03.2018 11 марта 2018 вс 14:00
Ростов
0
Зенит
0
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 20:00
Зенит
0
Ростов
0
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Ростов
0
Зенит
0
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 19:30
Зенит
3 : 2
Ростов
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 19:30
Зенит
3
Ростов
2
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Ростов
3
Зенит
0
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
3
Ростов
0
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Зенит
3
Ростов
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 13:30
Ростов
0 : 5
Зенит
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 13:30
Ростов
0
Зенит
5
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
Зенит
0
Ростов
2
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 19:30
Ростов
0 : 4
Зенит
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 19:30
Ростов
0
Зенит
4
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:30
Ростов
1 : 1
Зенит
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:30
Ростов
1
Зенит
1
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 18:00
Зенит
2 : 1
Ростов
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 18:00
Зенит
2
Ростов
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 14:00
Ростов
1
Зенит
3

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