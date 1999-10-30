Ростов - Жемчужина: 29 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1

Ростов - Жемчужина: 29 октября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
29 окт. 1999, 23:00 МСК
29.10.1999, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
Ростов
2 : 1
Жемчужина
29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
Ростов
2
Жемчужина
1
06.07.1999 06 июля 1999 вт 23:00
Жемчужина
1 : 1
Ростов
06.07.1999 06 июля 1999 вт 23:00
Жемчужина
1
Ростов
1
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Ростов
2 : 0
Жемчужина
16.10.1998 16 окт. 1998 пт 23:00
Ростов
2
Жемчужина
0
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Жемчужина
0 : 0
Ростов
20.06.1998 20 июня 1998 сб 23:00
Жемчужина
0
Ростов
0
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
Жемчужина
2 : 1
Ростов
29.08.1997 29 авг. 1997 пт 23:00
Жемчужина
2
Ростов
1
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
Ростов
0 : 0
Жемчужина
02.05.1997 02 мая 1997 пт 23:00
Ростов
0
Жемчужина
0
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Ростов
1 : 1
Жемчужина
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Ростов
1
Жемчужина
1
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Жемчужина
3 : 3
Ростов
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Жемчужина
3
Ростов
3
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Жемчужина
1 : 3
Ростов
04.08.1995 04 авг. 1995 пт 23:00
Жемчужина
1
Ростов
3
09.06.1995 09 июня 1995 пт 23:00
Ростов
1 : 4
Жемчужина
09.06.1995 09 июня 1995 пт 23:00
Ростов
1
Жемчужина
4
24.09.1993 24 сент. 1993 пт 23:00
Ростов
3 : 0
Жемчужина
24.09.1993 24 сент. 1993 пт 23:00
Ростов
3
Жемчужина
0
04.06.1993 04 июня 1993 пт 23:00
Жемчужина
1 : 1
Ростов
04.06.1993 04 июня 1993 пт 23:00
Жемчужина
1
Ростов
1

Новости

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