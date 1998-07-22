Ростов - Уралан: 21 июля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0

Ростов - Уралан: 21 июля 1998 смотреть онлайн

Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
21 июля 1998, 23:00 МСК
21.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

04.10.2003 04 окт. 2003 сб 23:00
Уралан
3 : 1
Ростов
04.10.2003 04 окт. 2003 сб 23:00
Уралан
3
Ростов
1
10.04.2003 10 апр. 2003 чт 23:00
Ростов
1 : 0
Уралан
10.04.2003 10 апр. 2003 чт 23:00
Ростов
1
Уралан
0
05.10.2002 05 окт. 2002 сб 23:00
Уралан
0 : 0
Ростов
05.10.2002 05 окт. 2002 сб 23:00
Уралан
0
Ростов
0
16.03.2002 16 марта 2002 сб -:-
Ростов
2 : 0
Уралан
16.03.2002 16 марта 2002 сб -:-
Ростов
2
Уралан
0
30.09.2000 30 сент. 2000 сб 23:00
Ростов
3 : 0
Уралан
30.09.2000 30 сент. 2000 сб 23:00
Ростов
3
Уралан
0
11.06.2000 11 июня 2000 вс 23:00
Уралан
0 : 0
Ростов
11.06.2000 11 июня 2000 вс 23:00
Уралан
0
Ростов
0
23.08.1999 23 авг. 1999 пн 23:00
Уралан
2 : 1
Ростов
23.08.1999 23 авг. 1999 пн 23:00
Уралан
2
Ростов
1
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Ростов
2 : 0
Уралан
01.05.1999 01 мая 1999 сб 23:00
Ростов
2
Уралан
0
21.07.1998 21 июля 1998 вт 23:00
Ростов
0 : 0
Уралан
21.07.1998 21 июля 1998 вт 23:00
Ростов
0
Уралан
0
03.04.1998 03 апр. 1998 пт 23:00
Уралан
1 : 3
Ростов
03.04.1998 03 апр. 1998 пт 23:00
Уралан
1
Ростов
3

Новости

ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33