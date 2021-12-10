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Ростов VS Урал
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Ростов - Урал: 10 декабря 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Ростов - Урал: 10 декабря 2021 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
10 дек. 2021, -:- МСК
10.12.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Прошлые матчи
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
Урал
1
Ростов
0
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Ростов
1
Урал
0
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0
Урал
0
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2 : 2
Ростов
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2
Ростов
2
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Ростов
2
Урал
1
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1
Ростов
1
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Ростов
1 : 0
Урал
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Ростов
1
Урал
0
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
Урал
1
Ростов
1
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Урал
1 : 0
Ростов
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Урал
1
Ростов
0
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
21:30
Ростов
0 : 0
Урал
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
21:30
Ростов
0
Урал
0
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Урал
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
Ростов
1
Урал
0
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
14:00
Урал
1 : 2
Ростов
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
14:00
Урал
1
Ростов
2
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:45
Урал
0 : 1
Ростов
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:45
Урал
0
Ростов
1
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1
Урал
0
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
Урал
1
Ростов
4
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1
Урал
1
06.08.2008
06 авг. 2008
ср
18:00
Ростов
3 : 1
Урал
06.08.2008
06 авг. 2008
ср
18:00
Ростов
3
Урал
1
22.04.2008
22 апр. 2008
вт
16:00
Урал
1 : 1
Ростов
22.04.2008
22 апр. 2008
вт
16:00
Урал
1
Ростов
1
01.09.1996
01 сент. 1996
вс
23:00
Урал
2 : 1
Ростов
01.09.1996
01 сент. 1996
вс
23:00
Урал
2
Ростов
1
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Ростов
2 : 1
Урал
09.03.1996
09 марта 1996
сб
-:-
Ростов
2
Урал
1
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Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
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03 мая, 19:55
Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова
#Михаил Вилков
20 апреля, 21:17
Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику
#Сергей Песьяков
17 апреля, 18:10
«Вы играете с фактами, я играю в футбол». Промес вышел на интервью в специальной майке с надписью
#Квинси Промес
04 апреля, 20:36
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
18 мая, 14:24
«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»
16 мая, 15:55
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53