Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
9 марта 1996, -:- МСК
9.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы