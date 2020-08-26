Ростов - Урал: 16 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1

Ростов - Урал: 16 июня 1993 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
16 июня 1993, 23:00 МСК
16.06.1993, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1
Урал
0
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0
Урал
0
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
Урал
2 : 2
Ростов
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
Урал
2
Ростов
2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Ростов
2
Урал
1
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
Урал
1
Ростов
1
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Ростов
1 : 0
Урал
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Ростов
1
Урал
0
15.07.2017 15 июля 2017 сб 15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017 15 июля 2017 сб 15:00
Урал
1
Ростов
1
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 17:00
Урал
1 : 0
Ростов
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 17:00
Урал
1
Ростов
0
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 21:30
Ростов
0 : 0
Урал
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 21:30
Ростов
0
Урал
0
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Урал
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
Ростов
1
Урал
0
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
Урал
1 : 2
Ростов
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 14:00
Урал
1
Ростов
2
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:45
Урал
0 : 1
Ростов
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:45
Урал
0
Ростов
1
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
Ростов
1
Урал
0
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1
Ростов
4
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
Ростов
1
Урал
1
06.08.2008 06 авг. 2008 ср 18:00
Ростов
3 : 1
Урал
06.08.2008 06 авг. 2008 ср 18:00
Ростов
3
Урал
1
22.04.2008 22 апр. 2008 вт 16:00
Урал
1 : 1
Ростов
22.04.2008 22 апр. 2008 вт 16:00
Урал
1
Ростов
1
01.09.1996 01 сент. 1996 вс 23:00
Урал
2 : 1
Ростов
01.09.1996 01 сент. 1996 вс 23:00
Урал
2
Ростов
1
09.03.1996 09 марта 1996 сб -:-
Ростов
2 : 1
Урал
09.03.1996 09 марта 1996 сб -:-
Ростов
2
Урал
1
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Ростов
2 : 0
Урал
08.08.1995 08 авг. 1995 вт 23:00
Ростов
2
Урал
0

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