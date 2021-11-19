Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Ростов VS Уфа
Поделиться:
Ростов - Уфа: 19 ноября 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Ростов - Уфа: 19 ноября 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
19 нояб. 2021, -:- МСК
19.11.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Прошлые матчи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0
Уфа
1
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0
Ростов
1
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 2
Уфа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Ростов
1
Уфа
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2
Ростов
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 0
Ростов
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
11:30
Уфа
1
Ростов
0
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Уфа
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
Ростов
0
Уфа
0
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Ростов
1
Уфа
0
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
15:00
Уфа
1 : 4
Ростов
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
15:00
Уфа
1
Ростов
4
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Ростов
1 : 0
Уфа
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Ростов
1
Уфа
0
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
Уфа
0 : 0
Ростов
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
Уфа
0
Ростов
0
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
19:00
Ростов
1 : 1
Уфа
23.11.2015
23 нояб. 2015
пн
19:00
Ростов
1
Уфа
1
25.07.2015
25 июля 2015
сб
16:00
Уфа
1 : 2
Ростов
25.07.2015
25 июля 2015
сб
16:00
Уфа
1
Ростов
2
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
20:00
Ростов
2 : 0
Уфа
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
20:00
Ростов
2
Уфа
0
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:00
Уфа
0
Ростов
0
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
18 мая, 14:24
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01