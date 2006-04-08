Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
7 апр. 2006, 23:00 МСК
7.04.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы