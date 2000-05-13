Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
12 мая 2000, 23:00 МСК
12.05.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы