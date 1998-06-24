Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 1998, 23:00 МСК
23.06.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы