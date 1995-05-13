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РПЛ
Ростов VS Торпедо
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Ростов - Торпедо: 12 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2
Ростов - Торпедо: 12 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
12 мая 1995, 23:00 МСК
12.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
1
Торпедо
0
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
Торпедо
2
Ростов
1
26.08.2008
26 авг. 2008
вт
17:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
26.08.2008
26 авг. 2008
вт
17:30
Ростов
1
Торпедо
0
05.05.2008
05 мая 2008
пн
18:00
Торпедо
0 : 2
Ростов
05.05.2008
05 мая 2008
пн
18:00
Торпедо
0
Ростов
2
15.09.2006
15 сент. 2006
пт
23:00
Торпедо
0 : 2
Ростов
15.09.2006
15 сент. 2006
пт
23:00
Торпедо
0
Ростов
2
07.04.2006
07 апр. 2006
пт
23:00
Ростов
1 : 1
Торпедо
07.04.2006
07 апр. 2006
пт
23:00
Ростов
1
Торпедо
1
17.07.2005
17 июля 2005
вс
18:00
Ростов
1 : 1
Торпедо
17.07.2005
17 июля 2005
вс
18:00
Ростов
1
Торпедо
1
13.03.2005
13 марта 2005
вс
17:00
Торпедо
3 : 1
Ростов
13.03.2005
13 марта 2005
вс
17:00
Торпедо
3
Ростов
1
12.11.2004
12 нояб. 2004
пт
-:-
Торпедо
4 : 1
Ростов
12.11.2004
12 нояб. 2004
пт
-:-
Торпедо
4
Ростов
1
13.03.2004
13 марта 2004
сб
-:-
Ростов
0 : 4
Торпедо
13.03.2004
13 марта 2004
сб
-:-
Ростов
0
Торпедо
4
01.11.2003
01 нояб. 2003
сб
-:-
Ростов
0 : 0
Торпедо
01.11.2003
01 нояб. 2003
сб
-:-
Ростов
0
Торпедо
0
15.03.2003
15 марта 2003
сб
-:-
Торпедо
1 : 1
Ростов
15.03.2003
15 марта 2003
сб
-:-
Торпедо
1
Ростов
1
22.07.2002
22 июля 2002
пн
23:00
Ростов
0 : 1
Торпедо
22.07.2002
22 июля 2002
пн
23:00
Ростов
0
Торпедо
1
01.07.2002
01 июля 2002
пн
23:00
Торпедо
0 : 1
Ростов
01.07.2002
01 июля 2002
пн
23:00
Торпедо
0
Ростов
1
08.10.2001
08 окт. 2001
пн
23:00
Ростов
5 : 2
Торпедо
08.10.2001
08 окт. 2001
пн
23:00
Ростов
5
Торпедо
2
15.06.2001
15 июня 2001
пт
23:00
Торпедо
2 : 1
Ростов
15.06.2001
15 июня 2001
пт
23:00
Торпедо
2
Ростов
1
18.08.2000
18 авг. 2000
пт
23:00
Торпедо
1 : 1
Ростов
18.08.2000
18 авг. 2000
пт
23:00
Торпедо
1
Ростов
1
12.05.2000
12 мая 2000
пт
23:00
Ростов
0 : 1
Торпедо
12.05.2000
12 мая 2000
пт
23:00
Ростов
0
Торпедо
1
01.10.1999
01 окт. 1999
пт
23:00
Торпедо
1 : 2
Ростов
01.10.1999
01 окт. 1999
пт
23:00
Торпедо
1
Ростов
2
22.06.1999
22 июня 1999
вт
23:00
Ростов
0 : 0
Торпедо
22.06.1999
22 июня 1999
вт
23:00
Ростов
0
Торпедо
0
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