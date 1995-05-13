Ростов - Торпедо: 12 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:2

Ростов - Торпедо: 12 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
12 мая 1995, 23:00 МСК
12.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
1
Торпедо
0
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
Торпедо
2
Ростов
1
26.08.2008 26 авг. 2008 вт 17:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
26.08.2008 26 авг. 2008 вт 17:30
Ростов
1
Торпедо
0
05.05.2008 05 мая 2008 пн 18:00
Торпедо
0 : 2
Ростов
05.05.2008 05 мая 2008 пн 18:00
Торпедо
0
Ростов
2
15.09.2006 15 сент. 2006 пт 23:00
Торпедо
0 : 2
Ростов
15.09.2006 15 сент. 2006 пт 23:00
Торпедо
0
Ростов
2
07.04.2006 07 апр. 2006 пт 23:00
Ростов
1 : 1
Торпедо
07.04.2006 07 апр. 2006 пт 23:00
Ростов
1
Торпедо
1
17.07.2005 17 июля 2005 вс 18:00
Ростов
1 : 1
Торпедо
17.07.2005 17 июля 2005 вс 18:00
Ростов
1
Торпедо
1
13.03.2005 13 марта 2005 вс 17:00
Торпедо
3 : 1
Ростов
13.03.2005 13 марта 2005 вс 17:00
Торпедо
3
Ростов
1
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Торпедо
4 : 1
Ростов
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Торпедо
4
Ростов
1
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Ростов
0 : 4
Торпедо
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Ростов
0
Торпедо
4
01.11.2003 01 нояб. 2003 сб -:-
Ростов
0 : 0
Торпедо
01.11.2003 01 нояб. 2003 сб -:-
Ростов
0
Торпедо
0
15.03.2003 15 марта 2003 сб -:-
Торпедо
1 : 1
Ростов
15.03.2003 15 марта 2003 сб -:-
Торпедо
1
Ростов
1
22.07.2002 22 июля 2002 пн 23:00
Ростов
0 : 1
Торпедо
22.07.2002 22 июля 2002 пн 23:00
Ростов
0
Торпедо
1
01.07.2002 01 июля 2002 пн 23:00
Торпедо
0 : 1
Ростов
01.07.2002 01 июля 2002 пн 23:00
Торпедо
0
Ростов
1
08.10.2001 08 окт. 2001 пн 23:00
Ростов
5 : 2
Торпедо
08.10.2001 08 окт. 2001 пн 23:00
Ростов
5
Торпедо
2
15.06.2001 15 июня 2001 пт 23:00
Торпедо
2 : 1
Ростов
15.06.2001 15 июня 2001 пт 23:00
Торпедо
2
Ростов
1
18.08.2000 18 авг. 2000 пт 23:00
Торпедо
1 : 1
Ростов
18.08.2000 18 авг. 2000 пт 23:00
Торпедо
1
Ростов
1
12.05.2000 12 мая 2000 пт 23:00
Ростов
0 : 1
Торпедо
12.05.2000 12 мая 2000 пт 23:00
Ростов
0
Торпедо
1
01.10.1999 01 окт. 1999 пт 23:00
Торпедо
1 : 2
Ростов
01.10.1999 01 окт. 1999 пт 23:00
Торпедо
1
Ростов
2
22.06.1999 22 июня 1999 вт 23:00
Ростов
0 : 0
Торпедо
22.06.1999 22 июня 1999 вт 23:00
Ростов
0
Торпедо
0

Новости

ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Сильный снег в Ростове сломал ВАР. «Ростов» и «Сочи» играют без системы, которая автоматически чертит офсайд ❄️
#РПЛ
06 марта, 19:34
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ростовом». Соу сделал дубль
27 февраля, 18:26
«Зенит» забивает «Ростову» по два гола в трех матчах подряд
27 февраля, 18:25
Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Зенитом». Это его первое удаление в РПЛ
27 февраля, 17:55
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
«Ростов» объявил об уходе Еременко. Он вернется в Финляндию по семейным причинам
23 февраля, 13:37
«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка России. Норманн не забил пенальти
21 февраля, 21:33