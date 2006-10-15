Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
14 окт. 2006, 23:00 МСК
14.10.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы