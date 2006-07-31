Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
30 июля 2006, 23:00 МСК
30.07.2006, 23:00 МСК
воскресенье
Составы