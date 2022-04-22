Ростов - Спартак: 22 апреля 2022 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
-:-

Ростов - Спартак: 22 апреля 2022 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
22 апр. 2022, -:- МСК
22.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

Прошлые матчи

04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2
Спартак
3
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0
Ростов
1
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1
Ростов
4
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 19:30
Спартак
2 : 1
Ростов
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 19:30
Спартак
2
Ростов
1
20.07.2019 20 июля 2019 сб 21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019 20 июля 2019 сб 21:30
Ростов
2
Спартак
2
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Спартак
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Ростов
2
Спартак
1
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
0
Ростов
1
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Ростов
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Спартак
2
Ростов
0
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Ростов
2
Спартак
2
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ростов
3
Спартак
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Спартак
1 : 0
Ростов
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Спартак
1
Ростов
0
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:30
Ростов
2 : 0
Спартак
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:30
Ростов
2
Спартак
0
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Спартак
1
Ростов
0
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
2 : 1
Спартак
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
2
Спартак
1
04.12.2014 04 дек. 2014 чт 19:45
Спартак
1 : 1
Ростов
04.12.2014 04 дек. 2014 чт 19:45
Спартак
1
Ростов
1
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
Ростов
0
Спартак
1
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
Спартак
2
Ростов
0
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 15:30
Ростов
1 : 0
Спартак
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 15:30
Ростов
1
Спартак
0
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 19:00
Ростов
0(3) : 0(2)
Спартак
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 19:00
Ростов
0(3)
Спартак
0(2)
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 14:00
Спартак
3 : 1
Ростов
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 14:00
Спартак
3
Ростов
1

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