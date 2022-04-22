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Ростов VS Спартак
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Ростов - Спартак: 22 апреля 2022 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Ростов - Спартак: 22 апреля 2022 смотреть онлайн
Спартак
Москва
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
22 апр. 2022, -:- МСК
22.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско
Прошлые матчи
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2
Спартак
3
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Спартак
0
Ростов
1
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1
Ростов
4
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
19:30
Спартак
2 : 1
Ростов
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
19:30
Спартак
2
Ростов
1
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2
Спартак
2
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Спартак
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Ростов
2
Спартак
1
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
0
Ростов
1
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Ростов
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Спартак
2
Ростов
0
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2
Спартак
2
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3
Спартак
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Спартак
1 : 0
Ростов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Спартак
1
Ростов
0
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:30
Ростов
2 : 0
Спартак
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:30
Ростов
2
Спартак
0
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Спартак
1
Ростов
0
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
2 : 1
Спартак
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
2
Спартак
1
04.12.2014
04 дек. 2014
чт
19:45
Спартак
1 : 1
Ростов
04.12.2014
04 дек. 2014
чт
19:45
Спартак
1
Ростов
1
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0
Спартак
1
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
Спартак
2
Ростов
0
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
15:30
Ростов
1 : 0
Спартак
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
15:30
Ростов
1
Спартак
0
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:00
Ростов
0(3) : 0(2)
Спартак
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:00
Ростов
0(3)
Спартак
0(2)
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Ростов
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
Спартак
3
Ростов
1
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