Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
20 сент. 2002, 23:00 МСК
20.09.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы