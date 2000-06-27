Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 июня 2000, 23:00 МСК
26.06.2000, 23:00 МСК
понедельник
Составы