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РПЛ
Ростов VS Спартак
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Ростов - Спартак: 28 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:3
Ростов - Спартак: 28 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
28 авг. 1999, 23:00 МСК
28.08.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:30
Спартак
0
Ростов
1
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1
Ростов
4
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
19:30
Спартак
2 : 1
Ростов
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
19:30
Спартак
2
Ростов
1
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2
Спартак
2
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Спартак
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Ростов
2
Спартак
1
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Спартак
0
Ростов
1
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Ростов
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Спартак
2
Ростов
0
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2
Спартак
2
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3
Спартак
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Спартак
1 : 0
Ростов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Спартак
1
Ростов
0
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:30
Ростов
2 : 0
Спартак
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:30
Ростов
2
Спартак
0
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Спартак
1
Ростов
0
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
2 : 1
Спартак
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
2
Спартак
1
04.12.2014
04 дек. 2014
чт
19:45
Спартак
1 : 1
Ростов
04.12.2014
04 дек. 2014
чт
19:45
Спартак
1
Ростов
1
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0
Спартак
1
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
Спартак
2
Ростов
0
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
15:30
Ростов
1 : 0
Спартак
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
15:30
Ростов
1
Спартак
0
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:00
Ростов
0(3) : 0(2)
Спартак
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
19:00
Ростов
0(3)
Спартак
0(2)
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Ростов
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
Спартак
3
Ростов
1
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3
Ростов
2
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#Квинси Промес
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18 марта, 21:04
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