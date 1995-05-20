Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
19 мая 1995, 23:00 МСК
19.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы