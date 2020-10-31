Ростов - Спартак: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0

Ростов - Спартак: 11 июля 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
11 июля 1992, 23:00 МСК
11.07.1992, 23:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
38
Ещенко
Андрей Ещенко
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
22
Понсе
Эсекьель Понсе
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
8
Гулиев
Аяз Гулиев
-
8
Тиль
Гус Тиль
-
77
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0
Ростов
1
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1
Ростов
4
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 19:30
Спартак
2 : 1
Ростов
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 19:30
Спартак
2
Ростов
1
20.07.2019 20 июля 2019 сб 21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019 20 июля 2019 сб 21:30
Ростов
2
Спартак
2
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Спартак
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Ростов
2
Спартак
1
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
0
Ростов
1
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Ростов
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:00
Спартак
2
Ростов
0
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 19:00
Ростов
2
Спартак
2
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ростов
3
Спартак
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Спартак
1 : 0
Ростов
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Спартак
1
Ростов
0
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:30
Ростов
2 : 0
Спартак
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:30
Ростов
2
Спартак
0
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Спартак
1
Ростов
0
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
2 : 1
Спартак
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
2
Спартак
1
04.12.2014 04 дек. 2014 чт 19:45
Спартак
1 : 1
Ростов
04.12.2014 04 дек. 2014 чт 19:45
Спартак
1
Ростов
1
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
Ростов
0
Спартак
1
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
Спартак
2
Ростов
0
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 15:30
Ростов
1 : 0
Спартак
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 15:30
Ростов
1
Спартак
0
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 19:00
Ростов
0(3) : 0(2)
Спартак
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 19:00
Ростов
0(3)
Спартак
0(2)
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 14:00
Спартак
3 : 1
Ростов
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 14:00
Спартак
3
Ростов
1
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Спартак
3
Ростов
2

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«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
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Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
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«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
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18 марта, 11:59
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17 марта, 20:17
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
16 марта, 10:30
1
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10
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